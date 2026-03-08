Coquelicontes avec Arnaud Redon La Saunière

Coquelicontes avec Arnaud Redon

Salle polyvalente La Saunière Creuse

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Florilège . A partir de 6 ans. Durée 50 mn

Des contes tendres et drôles entre quotidien et merveilleux.

Des mélodies de toujours et de maintenant. Tirant sur les fils des histoires, les assemblant et les croisant jusqu’à créer un motif, un tapis… La voix, le souffle, feront s’envoler le tapis de ces récits entremêlés.

Chacun, pour peu qu’il ouvre grand les oreilles, peut y grimper. .

Salle polyvalente La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 45 87

English : Coquelicontes avec Arnaud Redon

