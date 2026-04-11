Châtelus-le-Marcheix

Coquelicontes Contes au Fil des Cordes

Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix, avec le soutien de la Mairie, du Conseil Départemental et la Bibliothèque Départementale de la Creuse, vous invitent à la 29ème édition de Coquelicontes avec Bérengère CHARBONNIER pour des Contes au fil des cordes . Spectacle suivi d’un goûter.

Réservation et renseignements au 05 55 64 37 53 ou par mail à alcm@wanadoo.fr.

Tarifs + 12 ans 5 €uros, 12 ans gratuit, .

Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 37 53 alcm@wanadoo.fr

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English : Coquelicontes Contes au Fil des Cordes

L’événement Coquelicontes Contes au Fil des Cordes Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse