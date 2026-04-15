Châtelus-le-Marcheix

Les Moussus en Musique

Camping Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association familiale Les Moussus du Thaurion vous invite à un concert en plein air au camping municipal de Châtelus le Marcheix, conviviale et festive, ouverte à tous !

Au programme à partir de 18h 00, concerts live avec Texas Couscous, Zouk Évasion et le groupe et chorale des Moussus, ambiance dansante et musiques ensoleillées, cadre nature idéal pour petits et grands, food truck et buvette sur place,

Entrée libre

Un moment de partage, de musique et de bonne humeur à vivre en famille ou entre amis ! .

Camping Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 08 99 81 lesmoussus@hotmail.fr

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English : Les Moussus en Musique

L’événement Les Moussus en Musique Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse