Les Moussus en Musique Châtelus-le-Marcheix
Les Moussus en Musique Châtelus-le-Marcheix samedi 30 mai 2026.
Châtelus-le-Marcheix
Les Moussus en Musique
Camping Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association familiale Les Moussus du Thaurion vous invite à un concert en plein air au camping municipal de Châtelus le Marcheix, conviviale et festive, ouverte à tous !
Au programme à partir de 18h 00, concerts live avec Texas Couscous, Zouk Évasion et le groupe et chorale des Moussus, ambiance dansante et musiques ensoleillées, cadre nature idéal pour petits et grands, food truck et buvette sur place,
Entrée libre
Un moment de partage, de musique et de bonne humeur à vivre en famille ou entre amis ! .
Camping Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 08 99 81 lesmoussus@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Moussus en Musique
L’événement Les Moussus en Musique Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Châtelus-le-Marcheix (Creuse)
- Thé Dansant Châtelus-le-Marcheix 26 avril 2026
- Circuit Uni’vertrail n°1 Le Vallon et ses Fontaines Châtelus-le-Marcheix Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°CM11 Peyrusse Châtelus-le-Marcheix Creuse 1 mai 2026
- Circuit Uni’vertrail n°3 Les deux Lacs Châtelus-le-Marcheix Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°CM2 Du cap à l’Etroit Châtelus-le-Marcheix Creuse 1 mai 2026