Corail Renaissance, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand

Corail Renaissance Samedi 23 mai, 20h00 Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme

Entrée gratuite – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de la Nuit des Musées, pour découvrir l’exposition Corail Renaissance.

Photographe et biologiste marin, Martin Colognoli nous emmène au coeur des récifs coralliens d’Indonésie, sur les îles de Seraya Besar et Hatamin, proches du parc national de Komodo. À travers ses images, il raconte l’histoire de pêcheurs traditionnels et de leurs familles, devenus les gardiens d’un écosystème qu’ils restaurent et protègent.

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux 63000 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 60 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri-Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches, fossiles et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques.

Issues du legs d’Henri-Lecoq, les collections, notablement enrichies et préservées depuis plus d’un siècle, sont présentées au sein de son ancien hôtel particulier, et composent un patrimoine fait de mémoire, d’histoire et de science.

Le muséum propose chaque année des expositions temporaires, des ateliers, des visites afin de développer le goût des sciences et de sensibiliser chacun à notre environnement naturel. Il aime à nous questionner sur notre rapport aux sciences, techniques et à la Nature, sans oublier le lien avec les arts.

Moment de découverte, d’apprentissage, d’éveil et d’expérience sensible, la visite du muséum convient aux jeunes enfants, adolescents et adultes

Profitez de la Nuit des Musées, pour découvrir l’exposition Corail Renaissance.

Corail Renaissance © Martin Colognoli