Trésors de la Préhistoire en Auvergne, Musée d’art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand

Trésors de la Préhistoire en Auvergne Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art Roger-Quilliot Puy-de-Dôme

Entrée gratuite – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de la Nuit des Musées pour venir découvrir cette exposition consacrée à la Préhistoire en Auvergne.

Exceptionnellement présentée au musée d’Art Roger-Quilliot du 12 mai 2026 au 20 septembre 2026, cette exposition d’archéologie offre à voir une sélection d’objets extraordinaires de la Préhistoire en Auvergne, du Paléolithique à l’âge des métaux. Que ce soit par leur rareté, leur spécificité, leur apport à la science ou encore leur préciosité, les objets exposés ont en commun d’être de véritables trésors pour la connaissance et la compréhension de l’histoire de l’humanité.

Exposition réalisée en partenariat avec le service régional de l’archéologie (DRAC AuRA) à l’occasion du Congrès Préhistorique de France à Clermont-Ferrand en juin 2026.

Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis Deteix 63100 CLERMONT FERRAND Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

Nuit européenne des musées

Plaquette gravée d’une tête de lionne, musée Bargoin

© M. Veschambre-Patrac, Clermont Auvergne Métropole