Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

18€ en prévente

20€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 00:30:00

Date(s) :

2026-11-27

La Cordo ouvre son dancefloor ! Une soirée de DJ sets entre reggae, dub, bass music, électro, post-punk et musiques du monde. Une soirée pour danser, explorer et célébrer les artistes qui bousculent les pistes de danse.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent

La Cordo is opening its dance floor! An evening of DJ sets featuring reggae, dub, bass music, electro, post-punk, and world music. An evening to dance, explore, and celebrate the artists who are shaking up the dance floors.

L’événement Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme