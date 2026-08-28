Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent Cité de la Musique Romans-sur-Isère
vendredi 27 novembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
18€ en prévente
20€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 00:30:00
Date(s) :
2026-11-27
La Cordo ouvre son dancefloor ! Une soirée de DJ sets entre reggae, dub, bass music, électro, post-punk et musiques du monde. Une soirée pour danser, explorer et célébrer les artistes qui bousculent les pistes de danse.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent
La Cordo is opening its dance floor! An evening of DJ sets featuring reggae, dub, bass music, electro, post-punk, and world music. An evening to dance, explore, and celebrate the artists who are shaking up the dance floors.
L’événement Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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