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AGENDA · Romans-sur-Isère

Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent Cité de la Musique Romans-sur-Isère

vendredi 27 novembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cité de la Musique
Adresse
3, Quai Sainte-Claire
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
18 18 20 18€ en prévente 20€ sur place

Romans-sur-Isère

Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

18€ en prévente
20€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 00:30:00

Date(s) :
2026-11-27

La Cordo ouvre son dancefloor ! Une soirée de DJ sets entre reggae, dub, bass music, électro, post-punk et musiques du monde. Une soirée pour danser, explorer et célébrer les artistes qui bousculent les pistes de danse.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent

La Cordo is opening its dance floor! An evening of DJ sets featuring reggae, dub, bass music, electro, post-punk, and world music. An evening to dance, explore, and celebrate the artists who are shaking up the dance floors.

L’événement Cordo Dance Club Marvina + Selecta Kty + La Scandaleuse Festival Les Femmes s’en mêlent Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme

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