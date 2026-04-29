Corine Pelluchon Maison Heinrich Heine Paris

Cycle Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ?

La progression des droites radicales, la banalisation des

discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent

nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à

travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,

afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les

vulnérabilités de nos sociétés actuelles.

Dans son livre La démocratie sans emprise, Pelluchon analyse

les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui rendent

les individus perméables aux discours autoritaires et néo-fascistes. Au

lieu d’analyser les causes objectives du malaise social, les leaders

nationalistes redirigent la frustration vers des boucs-émissaires et

poussent les individus à commuer leur sentiment d’impuissance et de

vulnérabilité en orgueil national. Mais la compréhension de ce mécanisme

qui relève de l’emprise, permet, par contraste, de mettre en lumière ce

qui peut préserver la démocratie, au-delà des garde-fous

institutionnels. C’est ainsi que Pelluchon introduit la notion de

“puissance du féminin”, qui s’adresse aux deux genres, bien qu’elle ait

un rapport étroit avec le féminisme, et vise à repenser le pouvoir comme

capacité d’agir ensemble, et non comme domination.

Cette conférence se tiendra dans le cadre du Collège doctoral franco-allemand « Construire les différences ».

Autres rendez-vous du cycle :

• 21/05 – Götz Aly

Autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen? (S. Fischer Verlag, 2025), une analyse historique des conditions sociales et politiques du basculement autoritaire.

• 01/06 – Axel Honneth

Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure majeure de la théorie

critique et de l’étude des luttes pour la reconnaissance, présentera ses

réflexions sur les menaces contemporaines pour les démocraties et sur

les conditions sociales et morales de la cohésion civique.

Rencontre littéraire avec Corine Pelluchon. Dans son livre La démocratie sans emprise, Pelluchon analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui rendent les individus perméables aux discours autoritaires et néo-fascistes.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 18h30 à 18h30

gratuit

Entrée gratuite | Inscription Conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-02T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T18:30:00+02:00_2026-07-02T18:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://fb.me/e/8QIQNrK8Y https://fb.me/e/8QIQNrK8Y



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

