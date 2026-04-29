Corine Pelluchon Maison Heinrich Heine Paris
Corine Pelluchon Maison Heinrich Heine Paris jeudi 2 juillet 2026.
Cycle Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ?
La progression des droites radicales, la banalisation des
discours autoritaires et l’affaiblissement des contre-pouvoirs mettent
nos démocraties à l’épreuve. Ce cycle propose d’analyser ces dynamiques à
travers des perspectives historiques, sociologiques et philosophiques,
afin d’éclairer les formes contemporaines d’emprise et les
vulnérabilités de nos sociétés actuelles.
Dans son livre La démocratie sans emprise, Pelluchon analyse
les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui rendent
les individus perméables aux discours autoritaires et néo-fascistes. Au
lieu d’analyser les causes objectives du malaise social, les leaders
nationalistes redirigent la frustration vers des boucs-émissaires et
poussent les individus à commuer leur sentiment d’impuissance et de
vulnérabilité en orgueil national. Mais la compréhension de ce mécanisme
qui relève de l’emprise, permet, par contraste, de mettre en lumière ce
qui peut préserver la démocratie, au-delà des garde-fous
institutionnels. C’est ainsi que Pelluchon introduit la notion de
“puissance du féminin”, qui s’adresse aux deux genres, bien qu’elle ait
un rapport étroit avec le féminisme, et vise à repenser le pouvoir comme
capacité d’agir ensemble, et non comme domination.
Cette conférence se tiendra dans le cadre du Collège doctoral franco-allemand « Construire les différences ».
Autres rendez-vous du cycle :
• 21/05 – Götz Aly
Autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen? (S. Fischer Verlag, 2025), une analyse historique des conditions sociales et politiques du basculement autoritaire.
• 01/06 – Axel Honneth
Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure majeure de la théorie
critique et de l’étude des luttes pour la reconnaissance, présentera ses
réflexions sur les menaces contemporaines pour les démocraties et sur
les conditions sociales et morales de la cohésion civique.
Rencontre littéraire avec Corine Pelluchon. Dans son livre La démocratie sans emprise, Pelluchon analyse les causes objectives mais aussi les ressorts inconscients qui rendent les individus perméables aux discours autoritaires et néo-fascistes.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 18h30 à 18h30
gratuit
Entrée gratuite | Inscription Conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T21:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T18:30:00+02:00_2026-07-02T18:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
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