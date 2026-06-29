CORNÉLIUS (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse
CORNÉLIUS (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse vendredi 14 août 2026.
Toulouse
CORNÉLIUS (HALLE NIGHT LONG)
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.
Cornélius est un groupe de musique, exigeant et indiscipliné, à la frontière de la fanfare et de la chanson française. Le projet engage pleinement le corps et s’appuie sur le théâtre pour offrir un spectacle qui nous fait danser en pleurant. Inspiré autant par la tradition des fanfares de La Nouvelle-Orléans que par le pantomime, Cornélius développe un langage hybride où le souffle musical dialogue avec le groove, la poésie et l’absurde.
Cornélius ne se contente pas de jouer de la musique, ces membres incarnent des
figures mouvantes, grimées de blanc au nez coloré, évoluant dans un univers à la fois
burlesque, inquiétant et poétique où le corps devient un instrument à part entière, le mouvement une partition, et la scène un terrain de jeu permanent. Sa musique puise dans les rythmes caribéens, les répétitions hypnotiques, les dissonances et les ruptures, construisant des formes libres, parfois martiales, parfois absurdes, toujours traversées par une forte dimension poétique. .
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr
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English :
The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.
L’événement CORNÉLIUS (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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