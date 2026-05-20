Informations pratiques

Loire-Authion

Corps de Loire Traversées intimes, Culture pour Tous à Loire Odyssée

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 14:30:00

fin : 2026-11-26 15:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Dans le cadre de Cuture pour Tous, à Loire Odyssée, découvrez un projet né de la rencontre entre Loire Odyssée et la Maison Olympe. .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Corps de Loire Traversées intimes, Culture pour Tous à Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers