Corps en dialogue restitution d’atelier autour de l’improvisation avec les apports de la danse contact par les usagers du centre d’activité de jour Ladapt Kiosque du jardin Villemin Paris vendredi 26 juin 2026.

Après trois ateliers d’initiation combinant des notions fondamentales de la Communication Non violente et leur mise en lien avec la Danse Contact Improvisation, une dizaine de personnes en situation de handicap danseront devant le grand public, démontrant ainsi que l’expression créative ne connaît pas de limites.

Ce moment festif s’inscrit dans le cadre de Kiosque en Fête au jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini avec l’évènement organisé par le CAJ LADAPT Paris 18 « Spectacle de Danses » du CAJ qui se déroule de 14h30 à 15h45, où différents danseur.euses de présenteront le fruit de leur travail cette année dans les cours de danse/chorégraphie auxquels ils ont participé.

Entrée gratuite !

Le projet « Corps en dialogue » est dirigé par une étudiante de M2 ​​en Médiation Culturelle et Développement des Publics à l’IESA.

Nous vous invitons à célébrer avec nous la restitution de ce projet étudiant créé en partenariat avec la compagnie inclusive de danse ANQA et du CAJ de l’association LADAPT Paris 18. Le 26 juin à 14h30 au Kiosque du Jardin Villemin (10e arrondissement) dans le cadre de la fête du CAJ et de Kiosque en fête.

Le vendredi 26 juin 2026

de 14h30 à 15h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T14:30:00+02:00_2026-06-26T15:45:00+02:00

Kiosque du jardin Villemin 14 rue des Récollets 75010 Paris

anqadanse@gmail.com



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