Correspondances (en trio) Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys

Les Andelys

Correspondances (en trio) Festival musique baroque

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Clôture du Festival Correspondances (en trio) dimanche 7 juin à 17h à la Collégiale Notre-Dame.

Pour clore cette 2ᵉ édition en beauté, l’ensemble Correspondances se produit en formation trio. Laissez-vous envoûter par Les Voix Humaines de Marin Marais, un chef-d’œuvre de délicatesse et d’émotion qui met à l’honneur la viole de gambe.

Tarif 10 € (Gratuit pour les moins de 18 ans) .

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr

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English : Correspondances (en trio) Festival musique baroque

L’événement Correspondances (en trio) Festival musique baroque Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération