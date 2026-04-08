Correspondances (en trio) Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys
Correspondances (en trio) Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys dimanche 7 juin 2026.
Les Andelys
Correspondances (en trio) Festival musique baroque
Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Clôture du Festival Correspondances (en trio) dimanche 7 juin à 17h à la Collégiale Notre-Dame.
Pour clore cette 2ᵉ édition en beauté, l’ensemble Correspondances se produit en formation trio. Laissez-vous envoûter par Les Voix Humaines de Marin Marais, un chef-d’œuvre de délicatesse et d’émotion qui met à l’honneur la viole de gambe.
Tarif 10 € (Gratuit pour les moins de 18 ans) .
Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr
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English : Correspondances (en trio) Festival musique baroque
L’événement Correspondances (en trio) Festival musique baroque Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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