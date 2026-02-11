Corso de Chabeuil 2026 Chabeuil
Corso de Chabeuil 2026 Chabeuil dimanche 29 mars 2026.
Corso de Chabeuil 2026
Centre ville Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le thème du corso sera “Chabeuil part en vacances”.
Au programme, plus d’une vingtaine de chars, accompagnés de trois formations musicales, des majorettes et bien d’autres surprises.
On vous y attend nombreux !
.
Centre ville Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdechabeuil@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The theme of the parade will be Chabeuil goes on vacation .
The program includes over twenty floats, accompanied by three musical groups, majorettes and many other surprises.
We look forward to seeing you there!
L’événement Corso de Chabeuil 2026 Chabeuil a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme