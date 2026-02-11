Corso de Chabeuil 2026

Centre ville Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le thème du corso sera “Chabeuil part en vacances”.

Au programme, plus d’une vingtaine de chars, accompagnés de trois formations musicales, des majorettes et bien d’autres surprises.

On vous y attend nombreux !

.

Centre ville Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdechabeuil@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theme of the parade will be Chabeuil goes on vacation .

The program includes over twenty floats, accompanied by three musical groups, majorettes and many other surprises.

We look forward to seeing you there!

L’événement Corso de Chabeuil 2026 Chabeuil a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme