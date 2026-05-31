Corso du 175ème, Mairie de Plan-les-Ouates, Genève

Corso du 175ème Dimanche 31 mai, 15h00 Mairie de Plan-les-Ouates

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:00:00+02:00

Le Corso du 175ème renoue avec une vieille tradition genevoise. Venez regarder nos vingt troupes qui marcheront au rythme de la Compagnie des Vieux-Grenadiers, dont plus de 80 membres seront en uniforme ! Musique, danses, même des animaux… Show et émotions garantis !

Parcours : Chemin de Vers – Chemin du Pré-du-Camp – Route des Chevaliers-de-Malte

Mairie de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers de Malte 3 Genève 1228 Genève

Le Corso fait son retour à Plan-les-Ouates dans le cadre du 175ème anniversaire de la Commune. Vingt troupes seront au départ au Chemin de Vers le 31 mai à 15h !

Commune de Plan-les-Ouates