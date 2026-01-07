Informations pratiques

Lauterbourg

Cortège de la Saint Martin

Place du Château Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 16:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

L’histoire de la Saint Martin vous sera contée. Ensuite en tête de cortège, St. Martin chevauchera à travers les rues de la ville suivi des enfants munis de lampions. A l’issue du cortège des brioches seront distribuées.

A partir de 16h place du château, l’histoire de Saint Martin vous sera contée. Ensuite en tête de cortège, Saint Martinus chevauchera à travers les rues de la ville suivi des enfants munis de lampions (N’hésitez pas à ramener les vôtres sans oublier les allumettes). Des brioches seront distribuées aux enfants après le spectacle. .

Place du Château Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

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English :

The story of Saint Martin will be told. Then at the head of the procession, St. Martin will ride through the streets of the city followed by children with lanterns. At the end of the procession, buns will be distributed.

L’événement Cortège de la Saint Martin Lauterbourg a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg