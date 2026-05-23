corto.alto Philharmonie de Paris Paris

Attention, jeune génie touche à tout ! Révélation issue de la bouillonnante scène jazz de Glasgow, corto.alto est le projet du multi-instrumentiste Liam Shortall, qui jongle avec dextérité entre basse, guitare, ordinateurs et trombone – l’instrument avec lequel il a fait ses armes au sein de l’orchestre national écossais. De formation classique mais tout entier voué à explorer les genres les plus variés – hip-hop, dub, soul, electronica – pour nourrir son jazz fluide et agile, corto.alto est aussi un stakhanoviste de la composition. Après la sortie de Bad With Names en 2023, son très remarqué premier album, le jeune homme s’est mis en tête de publier 30 singles sur 30 jours du printemps 2024. De quoi alléger son disque dur avec style et préparer la suite : paru fin mars 2026, le titre « WHODIS » – enregistré avec le rappeur américain Mick Jenkins – est à la fois une belle cascade stylistique et l’assurance de lendemain qui (en)chantent.

Distribution

corto.alto

Liam Shortall – trombone, basse

Graham Costello – batterie

Fergus McCreadie – clavier

Mateusz Sobieski – saxophone

Mammal Hands

Nick Smart – piano

Jordan Smart – saxophone

Rob Turner – batterie , percussions

Formidable creuset où se fondent les styles et les influences, la scène britannique nous envoie le vibrionnant touche-à-tout corto.alto, tête chercheuse d’un jazz inventif et affûté, et l’élégant trio Mammal Hands, artisan d’une musique hypnotique et émouvante.

Le samedi 05 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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