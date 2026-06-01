Cosmogonos, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

Cosmogonos Samedi 20 juin, 21h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Titanos nous invite dans son parc d’attractions Cosmogonos, une vogue comme on n’en fait plus, une fête foraine bancale, à l’esthétique brute et aux installations chancelantes, délicieusement régressives, qui s’empare de l’avenue Barbusse… Une seule consigne pour y entrer : interdiction de ne pas s’amuser !

Tout public

Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Titanos nous invite dans son parc d’attractions, une vogue comme on n’en fait plus, aux installations chancelantes, délicieusement régressives. Interdiction de ne pas s’amuser !

© Ruben Silozio