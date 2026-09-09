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Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer »., Cosquer Méditerranée, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Cosquer Méditerranée · Marseille

Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer »., Cosquer Méditerranée, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cosquer Méditerranée
Adresse
promenade Robert Laffont, Esp. J4, 13002 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Disponible sur le parcours de visite de Cosquer Méditerranée

Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer ». 19 et 20 septembre Cosquer Méditerranée Bouches-du-Rhône

Disponible sur le parcours de visite de Cosquer Méditerranée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Devant la montée des eaux à venir, les œuvres de la grotte Cosquer sont-elles vouées à disparaître ? Notre équipe de médiation vous explique tout sur ce phénomène.

Cosquer Méditerranée promenade Robert Laffont, Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Devant la montée des eaux à venir, les œuvres de la grotte Cosquer sont-elles vouées à disparaître ? Notre équipe de médiation vous explique tout sur ce phénomène.

©Kleber Rossillon&Région Provence-Alpes-Côte d’AzurSources 3D MC

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