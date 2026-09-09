Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer »., Cosquer Méditerranée, Marseille

Informations pratiques

Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer ». 19 et 20 septembre Cosquer Méditerranée Bouches-du-Rhône

Disponible sur le parcours de visite de Cosquer Méditerranée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Devant la montée des eaux à venir, les œuvres de la grotte Cosquer sont-elles vouées à disparaître ? Notre équipe de médiation vous explique tout sur ce phénomène.

Cosquer Méditerranée promenade Robert Laffont, Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Devant la montée des eaux à venir, les œuvres de la grotte Cosquer sont-elles vouées à disparaître ? Notre équipe de médiation vous explique tout sur ce phénomène.

©Kleber Rossillon&Région Provence-Alpes-Côte d’AzurSources 3D MC