Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer »., Cosquer Méditerranée, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Cosquer Méditerranée · Marseille
Informations pratiques
Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer ». 19 et 20 septembre Cosquer Méditerranée Bouches-du-Rhône
Disponible sur le parcours de visite de Cosquer Méditerranée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Devant la montée des eaux à venir, les œuvres de la grotte Cosquer sont-elles vouées à disparaître ? Notre équipe de médiation vous explique tout sur ce phénomène.
Cosquer Méditerranée promenade Robert Laffont, Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Devant la montée des eaux à venir, les œuvres de la grotte Cosquer sont-elles vouées à disparaître ? Notre équipe de médiation vous explique tout sur ce phénomène.
©Kleber Rossillon&Région Provence-Alpes-Côte d’AzurSources 3D MC
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