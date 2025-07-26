Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
2026-03-20
Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan La Maison Programme Côté Jardins
Spectacle Jongloria Multitaskus par la Cie Opopop, Karen Bourre et Julien Lanaud.
Mêlant humour et performance, Karen Bourre, jongleuse de haut niveau, pratique sa passion du matin au soir, en cuisinant, au téléphone, dans les gestes quotidiens. Assistée de son mari, le duo de circassiens tentera d’expliquer comment réussir à bien rater, à apprécier l’échec et relativiser la gravité.
A partir de 6 ans. Durée 50 min
Billetterie en ligne .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09
