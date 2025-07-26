Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Partenariat Communauté de Communes Bazois Loire Morvan La Maison Programme Côté Jardins

Spectacle Jongloria Multitaskus par la Cie Opopop, Karen Bourre et Julien Lanaud.

Mêlant humour et performance, Karen Bourre, jongleuse de haut niveau, pratique sa passion du matin au soir, en cuisinant, au téléphone, dans les gestes quotidiens. Assistée de son mari, le duo de circassiens tentera d’expliquer comment réussir à bien rater, à apprécier l’échec et relativiser la gravité.

A partir de 6 ans. Durée 50 min

Billetterie en ligne .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

English : Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus

German : Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus

Italiano :

Espanol :

L’événement Côté Jardins Cirque Jongloria Multitaskus Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Rives du Morvan