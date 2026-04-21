Cotentin Games Hippodrome La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Cotentin Games

Hippodrome La Glacerie 3268 Les Rouges Terres Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Après le succès de la première édition, c’est à l’hippodrome de La Glacerie que cette journée exceptionnelle placée sous le signe du collectif, de l’énergie et de la convivialité se déroulera cette année !

Un programme riche et festif vous attend pour cette deuxième édition

✅ 5 activités ludiques en équipe, accessibles à tous baby-foot humain, tir à l’arc, parcours d’obstacles, escape game et jeux de coordination/logique,

✅ Un village d’animations avec stands, restauration, activités pour petits et grands,

✅ Une ambiance festive avec musique, surprises et énergie collective !

Pourquoi participer ?

✔ Créez de la cohésion dans vos équipes autour d’un défi positif,

✔ Renforcez vos liens avec d’autres entreprises et collectivités.

Pour qui ?

Entreprises, collectivités, associations du Cotentin que vous veniez pour challenger vos équipes, booster la motivation ou simplement partager un moment fort, les Cotentin Games sont faits pour vous.

Vous pouvez

Participer avec une ou plusieurs équipes (une équipe = 6 participants),

Devenir partenaire et affirmer votre engagement local.

Rejoignez nous pour une journée unique, conviviale et dynamique.

On vous attend nombreux !

L’équipe des Cotentin Games. .

Hippodrome La Glacerie 3268 Les Rouges Terres Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie contact@cotentingames.fr

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English : Cotentin Games

L’événement Cotentin Games Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cotentin