Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP Place Stanislas Nancy

Nancy

Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-08

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-10-17 2026-10-31

Assistez à cette démonstration unique qui perpétue la tradition gourmande !

Découvrez ce savoir-faire traditionnel et laissez-vous séduire par cette spécialité emblématique aux notes délicatement parfumées.Tout public

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Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

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English :

Join us for a unique demonstration that perpetuates the gourmet tradition!

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L’événement Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP Nancy a été mis à jour le 2026-04-28 par DESTINATION NANCY