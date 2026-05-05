Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP Place Stanislas Nancy
Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP Place Stanislas Nancy vendredi 8 mai 2026.
Nancy
Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP
Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-08
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-10-17 2026-10-31
Assistez à cette démonstration unique qui perpétue la tradition gourmande !
Découvrez ce savoir-faire traditionnel et laissez-vous séduire par cette spécialité emblématique aux notes délicatement parfumées.Tout public
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Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
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English :
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L’événement Coulées de Bergamote de Nancy 30 ans IGP Nancy a été mis à jour le 2026-04-28 par DESTINATION NANCY
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