Conférence Présentation Nancy, Site Patrimonial Remarquarble Auditorium Musée des beaux-arts Nancy

Nancy

Conférence Présentation Nancy, Site Patrimonial Remarquarble

Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Á l’occasion du cinquantième anniversaire de la création du secteur sauvegardé de Nancy, appelé aujourd’hui site patrimonial remarquable , la Ville de Nancy et la Région Grand Est sont heureuses d’annoncer la parution de l’ouvrage Nancy. Site patrimonial remarquable aux éditions Libel. Cet ouvrage de référence rend compte de la vaste étude menée durant près de dix ans par les chercheurs du service régional de l’Inventaire et de la Ville de Nancy pour approfondir la connaissance du patrimoine bâti du centre historique de Nancy. Riche d’informations inédites et abondamment illustré, il révèle ce patrimoine dans toute son étendue, du plus connu, souvent protégé au titre des Monuments historiques, au plus ordinaire , patrimoine du quotidien, témoin visible et vivant du passé de la ville. Trois grandes thématiques sont abordées la présence militaire, aujourd’hui moins prégnante mais qui a largement contribué à façonner la ville, les institutions religieuses du Moyen Âge au XIXe siècle avec un accent mis sur la présence monastique, et enfin l’habitat, sujet nourri par plus de deux mille édifices ou vestiges conservés, construits entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Afin de découvrir cet ouvrage, nous vous donnons rendez-vous à l’auditorium du musée des Beaux-Arts (entrée par la rue Gustave Simon) pour une conférence-présentation par les auteurs, Yann Vaxelaire et Martine Tronquart.

Une séance de dédicace suivra la conférence.

Dans la limite des places disponibles.Tout public

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Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

On the occasion of the fiftieth anniversary of the creation of Nancy?s safeguarded area, now known as a remarkable heritage site , the City of Nancy and the Grand Est Region are pleased to announce the publication of the book Nancy. Site patrimonial remarquable, published by Libel. This reference work reports on the extensive study carried out over a period of almost ten years by researchers from the Regional Inventory Department and the City of Nancy to gain a deeper understanding of the built heritage of Nancy?s historic center. Packed with previously unpublished information and abundantly illustrated, it reveals this heritage in all its breadth, from the best-known, often protected as Historic Monuments, to the most ordinary , everyday heritage, a visible and living witness to the city?s past. Three main themes are covered: the military presence, which is less prominent today, but which played a major role in shaping the town; religious institutions from the Middle Ages to the 19th century, with particular emphasis on the monastic presence; and finally, housing, the subject of more than two thousand preserved buildings or remains, built between the 16th and 18th centuries.

To find out more about this book, we invite you to the Musée des Beaux-Arts auditorium (entrance via rue Gustave Simon) for a talk and presentation by the authors, Yann Vaxelaire and Martine Tronquart.

A book signing will follow the lecture.

Subject to availability.

L’événement Conférence Présentation Nancy, Site Patrimonial Remarquarble Nancy a été mis à jour le 2026-04-20 par DESTINATION NANCY