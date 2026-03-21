Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse Musée de l’école de Nancy Nancy
Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse Musée de l’école de Nancy Nancy dimanche 26 avril 2026.
Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 11:30:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Mousse la grenouille a perdu son amie et compte sur vous pour l’aider dans sa quête! En famille, partez à sa recherche observez, écoutez, ressentez et vivez une aventure unique tous ensemble!
Pour les enfants de 4 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.
Réservation par téléphone ou par mail.Enfants
4.5 .
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Mousse the frog has lost his friend and is counting on you to help him on his quest! As a family, set off in search of his friend: observe, listen, feel and experience a unique adventure together!
For children aged 4 to 10, accompanied by an adult.
Reservations by phone or e-mail.
L’événement Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY