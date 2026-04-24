Rencontre Justice, crime et littérature Gilbert Thiel Bibliohtèques de Nancy Bibliothèque Stanislas Nancy

Nancy

Rencontre Justice, crime et littérature Gilbert Thiel

Bibliohtèques de Nancy Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 20:30:00

Date(s) :

2026-05-05

À l’occasion de son prochain cercle de lecture Plongée dans la lecture lorraine où seront évoquées les relations entre justice, crime et littérature , la Bibliothèque Stanislas vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Gilbert Thiel, ancien magistrat devenu écrivain.

Connu pour avoir été saisi, entre autres, de l’affaire des fausses factures de Nancy et Toul, de celles de Simone Weber et de Guy Georges, de la procédure pour l’assassinat du Préfet Érignac ; pour avoir été nommé à la section antiterroriste en pleine vague des attentats islamiques à Paris en 1995, Gilbert Thiel consacre désormais son temps à la littérature. Il est l’auteur en 2002 de On ne réveille pas un juge qui dort , de Derniers jugements avant liquidation 35 ans dans la magistrature de Femmes criminelles , et plus récemment de La malédiction des Ritons .

Le 7 mai paraîtra son nouvel ouvrage Tu ne tueras pas , consacré à l’affaire du curé d’Uruffe.Adultes

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Bibliohtèques de Nancy Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83

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English :

On the occasion of its next reading circle, Plongée dans la lecture lorraine , where the relationship between justice, crime and literature will be discussed, the Bibliothèque Stanislas invites you to an exceptional meeting with Gilbert Thiel, former magistrate turned writer.

Well-known for his work on the Nancy and Toul false invoicing cases, the Simone Weber and Guy Georges cases, the proceedings for the assassination of Préfet Érignac and his appointment to the anti-terrorist section at the height of the wave of Islamic attacks in Paris in 1995, Gilbert Thiel now devotes his time to literature. In 2002, he wrote On ne réveille pas un juge qui dort , Derniers jugements avant liquidation 35 ans dans la magistrature , Femmes criminelles , and more recently La malédiction des Ritons .

On May 7, his new book Tu ne tueras pas (You won’t kill), dedicated to the Uruffe priest case, will be published.

L’événement Rencontre Justice, crime et littérature Gilbert Thiel Nancy a été mis à jour le 2026-04-24 par DESTINATION NANCY