FORUM Conférence Travail social, Pédagogie Mêmes constats, mêmes dérives? IRTS de Lorraine Nancy

Nancy

FORUM Conférence Travail social, Pédagogie Mêmes constats, mêmes dérives?

IRTS de Lorraine 201 Avenue Raymond Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-27 18:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Avec Dominique Depenne, docteur en sociologie politique, responsable pédagogique-formateur

Le travail social et la pédagogie reposent sur un même élan originaire visant un même but: l’émancipation individuelle et intellectuelle des personnes accompagnées.

A partir de cette hypothèse, toute logique que ne s’inscrit pas dans ce mouvement trahit leur fondement et bascule vers un mouvement opposé d’aliénation. Or, l’idéologie techniciste s’est emparée de ces champs de l’action et de la relation humaines, passant d’une phase de séquestration, à celle de mutilation et aujourd’hui de défiguration et perversion.

Comment retrouver l’élan émancipateur sur lequel tout accompagnement socio-éducatif et pédagogique doit rester fondé s’il ne veut pas se trahir?

Conférence animée par Swan Bellelle, responsable de l’axe Sciences de l’éducation et Philosophie à l’IRTS de Lorraine.Tout public

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IRTS de Lorraine 201 Avenue Raymond Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 36 90 forum@irts-lorraine.fr

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English :

With Dominique Depenne, Ph.D. in political sociology, educational manager and trainer

Social work and pedagogy are based on the same original impetus, aiming for the same goal: the individual and intellectual emancipation of the people they support.

On the basis of this assumption, any logic that does not fit into this movement betrays their foundation and tips over into an opposite movement of alienation. And yet, technical ideology has taken hold of these fields of human action and relationships, moving from a phase of sequestration, to one of mutilation and today of disfigurement and perversion.

How can we regain the emancipatory impetus on which all socio-educational and pedagogical support must remain founded if it is not to betray itself?

Conference moderated by Swan Bellelle, head of the Educational Sciences and Philosophy Department at IRTS Lorraine.

L’événement FORUM Conférence Travail social, Pédagogie Mêmes constats, mêmes dérives? Nancy a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION NANCY