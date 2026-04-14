Ida, Cameo Commanderie, Nancy
Ida, Cameo Commanderie, Nancy mercredi 6 mai 2026.
Ida Mercredi 6 mai, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:20:00+02:00
Fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:20:00+02:00
avec l’Association Nancy France Pologne
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=LYDVW »}]
Ciné-débat – Dans la Pologne des années 60, quatre jours avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, est envoyée par la mère supérieure à la rencontre de sa tante Wanda, … Cameo Commanderie Ida
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