Ida, Cameo Commanderie, Nancy

Ida Mercredi 6 mai, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:20:00+02:00

avec l’Association Nancy France Pologne

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=LYDVW »}]

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