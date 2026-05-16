Informations pratiques

Haguenau

Couleur Coton chante Noël It’s Chsritmas time

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19 23:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Valérie et Jean-Luc Wehinger offrent un florilège de chants traditionnels agrémentés de morceaux prenant tout leur sens en cette période si particulière de l’année.

Depuis l’an dernier, Couleur Coton renoue avec son traditionnel concert de Noël dans l’intimité de leur salle pouvant accueillir 60 personnes.

Valérie et Jean-Luc Wehinger offrent un florilège de chants traditionnels agrémentés de morceaux prenant tout leur sens en cette période si particulière de l’année.

Entrez pleinement dans ce temps des Nuits Saintes avec eux pour savourer pleinement la paix, la sérénité et le bonheur d’être ensemble en partage.

Gratuit pour les enfants veuillez annoncer leur venue en nous téléphonant.

Buvette et restauration sur place vin chaud, jus de pomme chaud, potage feront la joie de tous ! .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valérie and Jean-Luc Wehinger offer an anthology of traditional songs, enhanced by pieces that take on their full meaning at this special time of year.

L’événement Couleur Coton chante Noël It’s Chsritmas time Haguenau a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau