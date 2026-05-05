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COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE Perpignan

COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE Perpignan

COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE Perpignan dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Musée Hyacinthe Rigaud

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE

Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:15:00
fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Au musée Hyacinthe Rigaud, partez à la rencontre de la couleur et de ses usages à travers les collections modernes et contemporaines du musée.
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Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, discover color and its uses through the museum’s modern and contemporary collections.

L’événement COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66

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