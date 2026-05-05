Perpignan

COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE

Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:15:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Au musée Hyacinthe Rigaud, partez à la rencontre de la couleur et de ses usages à travers les collections modernes et contemporaines du musée.

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Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, discover color and its uses through the museum’s modern and contemporary collections.

L’événement COULEURS EN MOUVEMENT DANS L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN VISITE GUIDÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66