Coulisse d’une création : Sleep for Earth, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Coulisse d’une création : Sleep for Earth Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Sortie de résidence :Cie Le Clair Obscur

Sleep For Earth : Dormir pour la Terre, est un programme de l’ONU soutenu dans de nombreux pays. La stase humaine est au centre de l’appel : « Dormir pour la Terre ».

Dormir est un choix conscient : celui de cesser de nuire à la planète.

À ce jour, le programme Sleep For Earth compte 10 952 volontaires.

Nous vous invitons à rejoindre les volontaires et à vous plonger dans un sommeil profond de 200 ans, afin de permettre à la Terre de se régénérer.

Nous recherchons également des volontaires pour veiller et accompagner les dormeureuses dans leur expérience.

Avec Frédéric Deslias (Cie Le Clair Obscur)

Date et horaires :

samedi 19 septembre à 11h00, 14h30 et 16h00

durée : 1h15

+ d’infos :

gratuit, retrait de billet à l’accueil le jour même à l’accueil du Quai des Savoirs

tout public

Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Quai des Savoirs

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.leclairobscur.net/projects/sleep-for-earth-2025/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-quai-des-savoirs-7142615/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Découvrez les coulisses d’une création au Quai des Savoirs. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Crédit : Alban Van Wassehove