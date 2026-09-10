Coulisse d’une création, Théâtre des Marronniers, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Marronniers · Lyon
Informations pratiques
Coulisse d’une création Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre des Marronniers Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Margaux Riss et Bettina Dauvergne vous invitent à assister à une répétition publique de Sarah Ex Machina, création inspirée de la vie de la célèbre actrice Sarah Bernhardt. Ce spectacle sera présenté au Théâtre des Marronniers en novembre 2026.
Théâtre des Marronniers 7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478853981 http://www.theatre-des-marronniers.com Métro A -D : Bellecour Bus C5-C9-C12-C20-27-40-S1 : Bellecour Le Viste. Bus C10-S1-15-35-88 : Bellecour Charité. Bus C5-C9-C12-14 : Bellecour Antonin-Poncet. Parkings Antonin-Poncet et Bellecour.
Journées européennes du patrimoine
©Dominique Blanquart
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