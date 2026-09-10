UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon

Coulisse d’une création, Théâtre des Marronniers, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Marronniers · Lyon

Coulisse d’une création, Théâtre des Marronniers, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre des Marronniers
Adresse
7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France
Ville
69002 Lyon
Département
Rhône

Coulisse d’une création Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre des Marronniers Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Margaux Riss et Bettina Dauvergne vous invitent à assister à une répétition publique de Sarah Ex Machina, création inspirée de la vie de la célèbre actrice Sarah Bernhardt. Ce spectacle sera présenté au Théâtre des Marronniers en novembre 2026.

Théâtre des Marronniers 7 Rue des Marronniers, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478853981 http://www.theatre-des-marronniers.com Métro A -D : Bellecour Bus C5-C9-C12-C20-27-40-S1 : Bellecour Le Viste. Bus C10-S1-15-35-88 : Bellecour Charité. Bus C5-C9-C12-14 : Bellecour Antonin-Poncet. Parkings Antonin-Poncet et Bellecour.
Journées européennes du patrimoine

©Dominique Blanquart

À voir aussi à Lyon (Rhône)