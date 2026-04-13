Coup de projecteur sur les couleurs Coup de projecteur sur les couleurs Ornans
Coup de projecteur sur les couleurs Coup de projecteur sur les couleurs Ornans samedi 23 mai 2026.
Ornans
Coup de projecteur sur les couleurs
Coup de projecteur sur les couleurs 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 18:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Si tous les chats sont gris la nuit, est-ce aussi le cas des tableaux ? Venez le vérifier lors de cette balade dans les salles du musée Courbet ! Vous porterez un nouveau regard sur les œuvres du maître d’Ornans. Avec Rémi Meyer, photographe scientifique et une médiatrice culturelle du Pôle Courbet .
Coup de projecteur sur les couleurs 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Coup de projecteur sur les couleurs
L’événement Coup de projecteur sur les couleurs Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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