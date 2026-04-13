Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Coup de projecteur sur les couleurs Coup de projecteur sur les couleurs Ornans

Coup de projecteur sur les couleurs Coup de projecteur sur les couleurs Ornans samedi 23 mai 2026.

Lieu : Coup de projecteur sur les couleurs

Adresse : 1 Place Robert Fernier

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Ornans

Coup de projecteur sur les couleurs

Coup de projecteur sur les couleurs 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 18:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Si tous les chats sont gris la nuit, est-ce aussi le cas des tableaux ? Venez le vérifier lors de cette balade dans les salles du musée Courbet ! Vous porterez un nouveau regard sur les œuvres du maître d’Ornans. Avec Rémi Meyer, photographe scientifique et une médiatrice culturelle du Pôle Courbet   .

Coup de projecteur sur les couleurs 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  musee.courbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coup de projecteur sur les couleurs

L’événement Coup de projecteur sur les couleurs Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Ornans (Doubs)