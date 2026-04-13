Coup de projecteur sur les couleurs Coup de projecteur sur les couleurs Ornans

Ornans

Coup de projecteur sur les couleurs

Coup de projecteur sur les couleurs 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 18:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Si tous les chats sont gris la nuit, est-ce aussi le cas des tableaux ? Venez le vérifier lors de cette balade dans les salles du musée Courbet ! Vous porterez un nouveau regard sur les œuvres du maître d’Ornans. Avec Rémi Meyer, photographe scientifique et une médiatrice culturelle du Pôle Courbet .

Coup de projecteur sur les couleurs 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : Coup de projecteur sur les couleurs

L’événement Coup de projecteur sur les couleurs Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)