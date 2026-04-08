Coup de projecteur sur les couleurs, Pôle Courbet, Ornans

Coup de projecteur sur les couleurs Samedi 23 mai, 18h00, 19h30 Pôle Courbet Doubs

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Avec Rémi Meyer, photographe scientifique et une médiatrice culturelle du Pôle Courbet

Si tous les chats sont gris la nuit, est-ce aussi le cas des tableaux ? Venez le vérifier lors de cette balade dans les salles du musée Courbet ! Vous porterez un nouveau regard sur les oeuvres du maître d’Ornans.

Pôle Courbet 1 Place Robert Fernier, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 33381862288 http://www.musee-courbet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0381862288 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr »}, {« owner »: {« uid »: 58789206, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-08T15:12:45.679Z », « data »: [{« eventDuration »: 45, « bookingContact »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr », « response »: {« passId »: 405402016, « isPending »: false, « addressId »: 614044}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T15:12:45.163Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2226201, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T15:12:45.356Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 453130774, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779552000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T15:12:45.678Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/405402016 »}] Les peintures, sculptures et dessins du maître évoquent la nature environnante, les êtres et les scènes qu’il côtoyait dans le Paris du Second Empire et dans sa chère province jusqu’à son exil volontaire et sa disparition en Suisse. Salles au décor inchangé depuis l’époque de Courbet (chambre natale, Salon Hébert, salle de l' »Après-Dînée à Ornans »…). Le musée est ouvert au public tous les jours sauf le mardi : – de juin à septembre : de 10h à 18h. – d’octobre à mai : le lundi de 14h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarifs : – 6€ (8€ lors de l’exposition estivale) tarif plein; – 4€ tarif réduit; – visite guidée : 4€ en supplément du billet d’entrée.

Avec Rémi Meyer, photographe scientifique et une médiatrice culturelle du Pôle Courbet

© Musée départemental Gustave Courbet : Pierre Guenat