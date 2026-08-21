Coupe de France Barrel Racing Pole Bending Coyote Girls Ranch Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Coupe de France Barrel Racing Pole Bending

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026. Coyote Girls Ranch Chemin du Plan Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Coupe de France 2026 de Barrel Racing & Pole Bending au Coyote Girls Ranch du 25 au 27 septembre! Compétition qualificative pour Équita Lyon, prize money (90 % payback), soirée Latino/80s le vendredi et concert KCATS le samedi. Engagements avant le 15/09!Cavaliers

La Coupe de France 2026 de Barrel Racing & Pole Bending débarque au Coyote Girls Ranch les 25, 26 et 27 septembre 2026 ! Préparez-vous pour un week-end intense alliant sport, fête et émotions. L’événement est également qualificatif pour les Finales NBHA à Équita Lyon.



Programme du week-end

Vendredi 1er Go & Soirée Latino / Années 80

Samedi 2ème Go & Soirée concert avec le groupe KCATS

Dimanche matin Go de Finale



Titre de Champion de France

Le Champion de chaque catégorie sera désigné par le cumul du meilleur temps réalisé lors du 1er ou du 2ème Go avec le temps obtenu lors de la finale du dimanche.



Prize Money

Chaque Go est primé individuellement.

90 % de Payback sur chaque Go.



Infos & Engagements

Clôture des engagements Avant le 15 septembre 2026



Renseignements

Christine CAPEL 06 78 91 73 33

Karine WAGNON 06 27 67 21 22

Mathieu LAJOUS 06 79 51 94 78 .

Coyote Girls Ranch Chemin du Plan Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 2026 French Cup for Barrel Racing & Pole Bending is coming to Coyote Girls Ranch from Sept 25 to 27! Equita Lyon qualifier, prize money (90% payback), Latino/80s night on Friday, and live concert with KCATS on Saturday. Register by Sept 15!

L’événement Coupe de France Barrel Racing Pole Bending Fuveau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Fuveau