Coupe de France de volley M13M Halle des sports du Carestier Marignane
Coupe de France de volley M13M Halle des sports du Carestier Marignane vendredi 8 mai 2026.
Marignane
Coupe de France de volley M13M
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026.
Matchs à partir de 9h chaque jour.
Finale le dimanche 10 mai à 14h. Halle des sports du Carestier Avenue Etienne Lombardo Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Evènement où les meilleures équipes jeunes de la catégorie venues de toute la France s’affronteront pour décrocher le titre de champion de France dans une ambiance sportive, conviviale et pleine d’émotions.
Venez les encourager !
Restauration sur place.
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Halle des sports du Carestier Avenue Etienne Lombardo Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marignane.vb@gmail.com
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English :
The best young teams in the category from all over France will compete for the title of French champion in a sporting, friendly and emotional atmosphere.
Come and cheer them on!
Catering on site.
L’événement Coupe de France de volley M13M Marignane a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marignane
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