Coupe de France Jeu provençal Boulodrome Jojo Gaudin Saint-Georges-de-Didonne
samedi 12 septembre 2026 · Boulodrome Jojo Gaudin · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Coupe de France Jeu provençal
Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26
l’ESBG Saint-Georges accueille le 3ᵉ tour de zone de la Coupe de France de Jeu Provençal face à Secondigny.
Venez nombreux soutenir notre équipe !
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Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
ESBG Saint-Georges will host the third round of the regional phase of the French Jeu Provençal Cup against Secondigny.
Come out in large numbers to support our team!
L’événement Coupe de France Jeu provençal Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
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