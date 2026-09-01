Régate de ligue de planche à voile Base nautique Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Régate de ligue de planche à voile

Base nautique 1 Boulevard Frénal Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le club vous donne rendez-vous pour une régate de Ligue de planche. Une journée de compétition sur l’eau, placée sous le signe du sport et de la convivialité.

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Base nautique 1 Boulevard Frénal Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 65 14 accueil@stgeorgesvoiles.fr

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English :

The club invites you to a windsurfing league regatta. A day of competition on the water, dedicated to sportsmanship and camaraderie.

L’événement Régate de ligue de planche à voile Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique