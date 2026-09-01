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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Régate de ligue de planche à voile Base nautique Saint-Georges-de-Didonne

dimanche 20 septembre 2026 · Base nautique · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Base nautique
Adresse
1 Boulevard Frénal
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Régate de ligue de planche à voile

Base nautique 1 Boulevard Frénal Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le club vous donne rendez-vous pour une régate de Ligue de planche. Une journée de compétition sur l’eau, placée sous le signe du sport et de la convivialité.
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Base nautique 1 Boulevard Frénal Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 65 14  accueil@stgeorgesvoiles.fr

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English :

The club invites you to a windsurfing league regatta. A day of competition on the water, dedicated to sportsmanship and camaraderie.

L’événement Régate de ligue de planche à voile Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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