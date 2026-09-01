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Les p’etites histoires Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
9 avenue des Tilleuls
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Les p’etites histoires

Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Pour les enfants de moins de 3 ans contes et aventures pour rêver, écouter et voyager au fil des pages
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Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42  mediatheque@sgdd.fr

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English :

For children under 3: stories and adventures to dream about, listen to, and explore as they turn the pages

L’événement Les p’etites histoires Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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