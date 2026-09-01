Les p’etites histoires Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Les p’etites histoires
Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Pour les enfants de moins de 3 ans contes et aventures pour rêver, écouter et voyager au fil des pages
.
Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
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English :
For children under 3: stories and adventures to dream about, listen to, and explore as they turn the pages
L’événement Les p’etites histoires Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
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