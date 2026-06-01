Nibelle

Coupe du monde 2026 France Sénégal

38 Rue Saint-Sauveur Nibelle Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

L’établissement L’Hédonisme à Nibelle diffuse en direct le match de la Coupe du Monde 2026 opposant la France au Sénégal. Les supporters ont rendez-vous le mardi 16 juin à 21h00 au 38 rue Saint Sauveur pour vibrer ensemble devant cette affiche internationale. Ambiance garantie !

La fièvre du football s’empare de Nibelle ! À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, l’établissement L’Hédonisme invite les passionnés de ballon rond à une grande soirée de retransmission en direct. Le mardi 16 juin à 21h00, l’écran s’allume pour le duel très attendu entre l’équipe de France et le Sénégal.

Installé au 38 rue Saint Sauveur, ce lieu de convivialité offre le cadre idéal pour partager les émotions du sport, soutenir les Bleus et vivre chaque action dans une atmosphère électrique. Entre amis, en famille ou entre voisins, les amateurs de sport se rassemblent pour encourager leur équipe favorite et célébrer la magie du mondial de football au cœur du territoire. .

38 Rue Saint-Sauveur Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 06 55

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English :

L’Hédonisme in Nibelle will be showing the 2026 World Cup match between France and Senegal live. Fans are invited to gather on Tuesday, June 16 at 9:00 p.m. at 38 Rue Saint Sauveur to cheer together for this international showdown. A great atmosphere is guaranteed!

L’événement Coupe du monde 2026 France Sénégal Nibelle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS