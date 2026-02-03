Coupe du Monde hommes de ski alpin Audi FIS Ski World Cup

Piste de L’Eclipe Courchevel Le Praz Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 13:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le week-end du 14 et 15 mars, la piste légendaire de L’Eclipse retrouve la grande scène internationale. Les meilleurs skieurs du monde se rassemblent pour deux épreuves de vitesse.

Sensations extrêmes et d’engagement total.

.

Piste de L’Eclipe Courchevel Le Praz Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Men’s Alpine Skiing World Cup Audi FIS Ski World Cup

Saturday, March 14 and Sunday, March 15, the magic of ski racing comes to the legendary L’Éclipse slope, stage of the 2023 World Championships.

The world’s best skiers will face off in two thrilling speed events.

On the program: dizzying speed, total commitment, and guaranteed emotions!

L’événement Coupe du Monde hommes de ski alpin Audi FIS Ski World Cup Courchevel a été mis à jour le 2026-02-03 par Mairie de Courchevel