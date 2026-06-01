Coupe Michel Valiso 15 ieme édition Rue Jean Bouin Verdun

Verdun

Coupe Michel Valiso 15 ieme édition

Rue Jean Bouin Cosec de la Galavaude Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

15ieme édition de la Coupe Valiso du Shotokan Karaté club de Verdun.

Compétition de poussins a vétérans kata matin et Kumite après midi.Tout public

5 .

Rue Jean Bouin Cosec de la Galavaude Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 61 99 60 91

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English :

15th edition of the Valiso Cup hosted by the Verdun Shotokan Karate Club.

Competition for all age groups from juniors to seniors: kata in the morning and kumite in the afternoon.

L’événement Coupe Michel Valiso 15 ieme édition Verdun a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GRAND VERDUN