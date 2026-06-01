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Coupe Michel Valiso 15 ieme édition Rue Jean Bouin Verdun

Coupe Michel Valiso 15 ieme édition Rue Jean Bouin Verdun

Coupe Michel Valiso 15 ieme édition Rue Jean Bouin Verdun dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Rue Jean Bouin

Adresse : Cosec de la Galavaude

Ville : 55100 Verdun

Département : Meuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Verdun

Coupe Michel Valiso 15 ieme édition

Rue Jean Bouin Cosec de la Galavaude Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

15ieme édition de la Coupe Valiso du Shotokan Karaté club de Verdun.
Compétition de poussins a vétérans kata matin et Kumite après midi.Tout public
5  .

Rue Jean Bouin Cosec de la Galavaude Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 61 99 60 91 

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English :

15th edition of the Valiso Cup hosted by the Verdun Shotokan Karate Club.
Competition for all age groups from juniors to seniors: kata in the morning and kumite in the afternoon.

L’événement Coupe Michel Valiso 15 ieme édition Verdun a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GRAND VERDUN

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