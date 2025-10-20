Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun

Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun vendredi 26 juin 2026.

Spectacle des Flammes à la Lumière

Carrières d’Haudainville Verdun Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-07-31

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Des flammes à la lumière, le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18 !

60 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle Époque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1926 jusqu’à nos jours.

Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers d’hommes dont plus de 300 000 périrent dans un face à face tragique en cette terre de Meuse. Un Son et Lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.

En chiffres

– 40 km de câbles

– 900 costumes

– 2 hectares d’espace scénique

– Des projections d’images géantes

– Des effets spéciaux spectaculaires

– Des décors impressionnants

– 250 acteurs

– 1000 projecteurs

Pour un spectacle saisissant de réalisme.Tout public

Carrières d’Haudainville Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00 cdm@cdm55.fr

English :

From flames to light, Europe’s biggest show on 14-18!

60 tableaux retrace the intertwined destinies of French and German combatants and civilians, from the Belle Époque to World War 1; from the Battle of Verdun to the Armistice; from 1926 to the present day.

A moving tribute to these hundreds of thousands of men, over 300,000 of whom perished in a tragic face-off on the Meuse. A grandiose Son et Lumière, full of humanity, ending on a note of hope: Armistice, reconciliation and finally peace.

In figures

– 40 km of cables

– 900 costumes

– 2 hectares of stage space

– Giant image projections

– Spectacular special effects

– Impressive sets

– 250 actors

– 1000 projectors

For a breathtakingly realistic show.

German :

Von den Flammen zum Licht, das größte Spektakel Europas zum Ersten Weltkrieg!

60 Bilder werden vor Ihren Augen die Schicksale von französischen und deutschen Kämpfern und Zivilisten von der Belle Époque bis zum Ersten Weltkrieg, von der Schlacht um Verdun bis zum Waffenstillstand und von 1926 bis heute nachzeichnen.

Eine erschütternde Hommage an diese Hunderttausende von Männern, von denen mehr als 300.000 in einer tragischen Konfrontation in diesem Land an der Maas starben. Ein grandioses Lichtspiel voller Menschlichkeit, das mit einer Note der Hoffnung endet: der Waffenstillstand, die Versöhnung und schließlich der Frieden.

In Zahlen:

– 40 km Kabel

– 900 Kostüme

– 2 Hektar Bühnenfläche

– Riesige Bildprojektionen

– Spektakuläre Spezialeffekte

– Beeindruckende Kulissen

– 250 Schauspieler

– 1000 Projektoren

Für ein beeindruckend realistisches Spektakel.

Italiano :

Dalle fiamme alla luce, il più grande spettacolo d’Europa dal 14 al 18!

60 tableaux ripercorreranno davanti ai vostri occhi i destini intrecciati di combattenti e civili francesi e tedeschi, dalla Belle Époque alla Prima Guerra Mondiale; dalla Battaglia di Verdun all’Armistizio; dal 1926 ai giorni nostri.

Un omaggio commovente a queste centinaia di migliaia di uomini, di cui più di 300.000 sono morti in un tragico scontro nella regione della Mosa. Un grandioso Son et Lumière, pieno di umanità, che si conclude con una nota di speranza: l’Armistizio, la riconciliazione e infine la pace.

In cifre

– 40 km di cavi

– 900 costumi

– 2 ettari di spazio scenico

– Proiezioni di immagini giganti

– Effetti speciali spettacolari

– Scenografie impressionanti

– 250 attori

– 1000 riflettori

Per uno spettacolo realistico e mozzafiato.

Espanol :

De las llamas a la luz, ¡el mayor espectáculo de Europa del 14 al 18!

60 cuadros recorrerán ante sus ojos los destinos entrelazados de combatientes y civiles franceses y alemanes, desde la Belle Époque hasta la 1ª Guerra Mundial; desde la batalla de Verdún hasta el armisticio; desde 1926 hasta nuestros días.

Un conmovedor homenaje a estos cientos de miles de hombres, más de 300.000 de los cuales perecieron en un trágico enfrentamiento en la región del Mosa. Un Son et Lumière grandioso, lleno de humanidad, que termina con una nota de esperanza: el Armisticio, la reconciliación y, finalmente, la paz.

En cifras

– 40 km de cables

– 900 trajes

– 2 hectáreas de espacio escénico

– Proyecciones de imágenes gigantes

– Espectaculares efectos especiales

– Decorados impresionantes

– 250 actores

– 1000 focos

Para un espectáculo impresionantemente realista.

