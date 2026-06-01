Verdun

Chasseurs d’aventure

Quai de Londres Verdun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le temps d’une journée, plongez au cœur de l’action et participez à une série d’activités inspirées des compétences et des valeurs qui font la force de nos militaires cohésion, dépassement de soi, esprit d’équipe et détermination.

Au programme:

– Parcours commando

– Démonstration dynamique

– Tyrolienne

Et plein d’autres surprises à découvrir !

Les militaires du 1er régiment de Chasseurs vous donnent rendez-vous le samedi 27 juin, de 10 h à 18 h, au centre de Verdun.

Évènement gratuit et ouvert à tousTout public

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Quai de Londres Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 77 71 18 84

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English :

For one day, dive into the heart of the action and take part in a series of activities inspired by the skills and values that make our military strong: cohesion, surpassing oneself, team spirit and determination.

On the program

– Commando course

– Dynamic demonstration

– Tyrolean traverse

And plenty of other surprises to discover!

The soldiers of the 1er régiment de Chasseurs look forward to seeing you on Saturday June 27, from 10 a.m. to 6 p.m., in the center of Verdun.

Event free and open to all

L’événement Chasseurs d’aventure Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN