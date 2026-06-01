Chasseurs d’aventure Verdun
Chasseurs d’aventure Verdun samedi 27 juin 2026.
Verdun
Chasseurs d’aventure
Quai de Londres Verdun Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le temps d’une journée, plongez au cœur de l’action et participez à une série d’activités inspirées des compétences et des valeurs qui font la force de nos militaires cohésion, dépassement de soi, esprit d’équipe et détermination.
Au programme:
– Parcours commando
– Démonstration dynamique
– Tyrolienne
Et plein d’autres surprises à découvrir !
Les militaires du 1er régiment de Chasseurs vous donnent rendez-vous le samedi 27 juin, de 10 h à 18 h, au centre de Verdun.
Évènement gratuit et ouvert à tousTout public
.
Quai de Londres Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 77 71 18 84
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English :
For one day, dive into the heart of the action and take part in a series of activities inspired by the skills and values that make our military strong: cohesion, surpassing oneself, team spirit and determination.
On the program
– Commando course
– Dynamic demonstration
– Tyrolean traverse
And plenty of other surprises to discover!
The soldiers of the 1er régiment de Chasseurs look forward to seeing you on Saturday June 27, from 10 a.m. to 6 p.m., in the center of Verdun.
Event free and open to all
L’événement Chasseurs d’aventure Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN
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