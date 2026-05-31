Live the Keys Rock légende 70’s, Peniche la barge verdun, Verdun
Live the Keys Rock légende 70’s, Peniche la barge verdun, Verdun dimanche 21 juin 2026.
Live the Keys Rock légende 70’s Dimanche 21 juin, 13h30, 17h00 Peniche la barge verdun Meuse
250
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T13:30:00+02:00 – 2026-06-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
THE KEYS – Rock Legends : 70’s
Sillonne le grand Est de Strasbourg à lyon, Luxembourg, suisse,
depuis 24 ans.
Le plus représentatif de l’Histoire du Rock des Seventies aux années
2000.
5 musiciens en live :PHILIPPE -Guitare, THIERRY- Batterie,
VALERIE- Basse, JACKY – Claviers- JEAN MARC- Lead chant,
des anecdotes d’époque et les plus grands groupes représentés : 30
titres live ….. Vous les connaissez tous. !
ROLLING STONES, BEATLES, DEEP PURPLE, DOOBIE
BROTHERS, ZZ TOP, STEPPENWOLF, LYNYRD SKYNYRD,
AC/DC…… AND MANY MORE.
Site: http://thekeys54.free.
Peniche la barge verdun Quai de la République 55100 VERDUN Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 (0)3 29 85 71 74 https://www.facebook.com/labargeverdun/about/?paipv=0&eav=AfZELD2eiZ1Ual_ybOh8iQoTOrT3gjgK4VdFv99nYuNaHi1XlipQMfiNrr803sG5BBY&_rdr http://thekeys54.free.fr [{« link »: « http://thekeys54.free »}] VERDUN TOURISME
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THE KEYS – Rock Legends : 70’s
Jmfil©Free.FR
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