Spectacle Fun N°1 Verdun

Verdun

Spectacle Fun N°1

Pré l’Evêque Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-20

Du plaisir avant toute chose ! Fun n°1 déploie un véritable feu d’artifice circassien, musical et collectif pour explorer, ensemble, le bonheur de faire et de partager.

À la question Pourquoi allez-vous au cirque ? ; la réponse numéro un est toujours pour s’amuser ! Défi relevé avec Fun n°1 du Circus I Love You ! La compagnie prend au mot ce désir de jubilation en le mettant en scène à travers une suite d’exploits acrobatiques, de moments musicaux et de joie collective. En deux temps et quatorze numéros, les artistes repoussent leurs limites dans des numéros de voltige, perche, bascule, jonglerie, mini-roue Cyr, patins à roulettes… Autant de performances pour le plaisir afin de varier les approches, d’enrichir les possibilités techniques et d’affirmer la force du collectif. Sans écarter des questionnements politiques communs, ce spectacle ouvre un terrain de jeu inédit et comble le fossé entre grand art et culture populaire. L’accueil commence dès le foyer, la musique accompagnant chaque moment clé, jusqu’à un dernier set festif. Fun n°1 défend un cirque éthique, viscéral et vivant, qui déplace les codes pour mieux faire circuler la joie.Tout public

17 .

Pré l’Evêque Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67 billetterie@transversales-verdun.com

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English :

Fun above all! Fun n°1 unleashes a veritable firework display of circus, musical and collective fireworks to explore, together, the joy of doing and sharing.

When asked Why do you go to the circus? , the number one answer is always To have fun! And Fun n°1 from Circus I Love You takes up the challenge! The company takes this desire for jubilation literally, staging it in a series of acrobatic feats, musical moments and collective joy. In two acts and fourteen numbers, the artists push their limits in acrobatics, pole vaulting, teeter-tottering, juggling, mini Cyr wheeling, roller skating? All these performances are for fun, to vary approaches, enrich technical possibilities and affirm the strength of the collective. Without dismissing common political issues, this show opens up a whole new playground and bridges the gap between high art and popular culture. The welcome begins in the foyer, with music accompanying every key moment, right through to a festive final set. Fun n°1 defends an ethical, visceral and lively circus that shifts codes to spread joy.

L’événement Spectacle Fun N°1 Verdun a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GRAND VERDUN