Journées Européennes de l’Archéologie Animation Autour de l’Homme de Cumières Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Journées Européennes de l’Archéologie Animation Autour de l’Homme de Cumières

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

– Animation Autour de l’Homme de Cumières

Saviez-vous que le musée de la Princerie conserve des ossements humains datant de la Préhistoire ?

Découverts à Cumières à la fin du 19ème siècle, ils seront exceptionnellement exposés lors des Journées Européennes de l’Archéologie. Découvrez-les en présence d’archéologues de l’INRAP et assistez à une démonstration de taille de silex par Denis Mellinger !

Gratuit, sans réservation.Enfants

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Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

– Animation Around the Man of Cumières

Did you know that the Musée de la Princerie houses human bones dating back to prehistoric times?

Discovered in Cumières at the end of the 19th century, they will be on display for the European Archaeology Days. Discover them in the presence of INRAP archaeologists, and watch a flintknapping demonstration by Denis Mellinger!

Free, no reservation required.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Animation Autour de l’Homme de Cumières Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN