Visite-atelier Paysage gravé Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Paysage gravé

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Paysage breton est une œuvre de l’artiste Gustave Pierre. Retrouve-la au sein de l’exposition Entre de bonnes mains et observe-la avec attention ! Puis initie-toi à la gravure pour faire (presque) aussi bien que le modèle !

Atelier animé par Catherine Bachelez. A partir de 9 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme:

Breton Landscape is a work by artist Gustave Pierre. Find it in the Entre de bonnes mains exhibition and take a close look! Then try your hand at engraving to make it (almost) as good as the model!

Workshop led by Catherine Bachelez. Ages 9 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Paysage gravé Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN