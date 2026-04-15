Visite-atelier Paysage gravé Musée de la Princerie Verdun
Visite-atelier Paysage gravé Musée de la Princerie Verdun mercredi 8 juillet 2026.
Verdun
Visite-atelier Paysage gravé
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.
Thématique
Paysage breton est une œuvre de l’artiste Gustave Pierre. Retrouve-la au sein de l’exposition Entre de bonnes mains et observe-la avec attention ! Puis initie-toi à la gravure pour faire (presque) aussi bien que le modèle !
Atelier animé par Catherine Bachelez. A partir de 9 ans, sur réservation.Enfants
1.5 .
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr
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English :
On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.
Theme:
Breton Landscape is a work by artist Gustave Pierre. Find it in the Entre de bonnes mains exhibition and take a close look! Then try your hand at engraving to make it (almost) as good as the model!
Workshop led by Catherine Bachelez. Ages 9 and up, by reservation.
L’événement Visite-atelier Paysage gravé Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN
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