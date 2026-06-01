Atelier « Petites bêtes et compagnie », Jardin du musée de la Princerie, Verdun
Atelier « Petites bêtes et compagnie », Jardin du musée de la Princerie, Verdun dimanche 7 juin 2026.
Atelier « Petites bêtes et compagnie » Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin du musée de la Princerie Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Animation Nature par Floriane Bouquet.
Observation, découverte ludique, réalisation de tableaux nature… Pénétrons dans le merveilleux et si curieux monde des minuscules !
A partir de 4 ans.
Jardin du musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 86 10 62 https://www.musee-princerie-verdun.fr/
Animation Nature par Floriane Bouquet.
© Floraison
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