Atelier « Petites bêtes et compagnie », Jardin du musée de la Princerie, Verdun

Atelier « Petites bêtes et compagnie » Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin du musée de la Princerie Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Animation Nature par Floriane Bouquet.

Observation, découverte ludique, réalisation de tableaux nature… Pénétrons dans le merveilleux et si curieux monde des minuscules !

A partir de 4 ans.

Jardin du musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 86 10 62 https://www.musee-princerie-verdun.fr/

Animation Nature par Floriane Bouquet.

© Floraison