Verdun

Les Flâneries de Verdun

Parc japiot Verdun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

Chaque été, la Ville de Verdun s’engage à faciliter l’accès à la culture en proposant des animations gratuites pour toutes et tous. Avec Les Flâneries, la diversité musicale s’invite dans l’espace public, en plein air, pour le plaisir des petits et des grands.



Des concerts gratuits, tous les dimanches à 15h30 ambiance détente garantie !

Le Parc Japiot devient le théâtre d’un voyage musical éclectique. RnB, soul, blues touareg, jazz, folklore irlandais, pop-rock… il y en aura pour tous les goûts !

Installez-vous à l’ombre des arbres, en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par la musique. N’oubliez pas votre chaise pliante certains concerts attirent du monde !Adultes

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Parc japiot Verdun 55100 Meuse Grand Est

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English :

Every summer, the City of Verdun is committed to facilitating access to culture by offering free events for all. With Les Flâneries, musical diversity is invited into the public space, in the open air, for the enjoyment of young and old alike.

Free concerts every Sunday at 3:30 p.m.: a guaranteed relaxing atmosphere!

Parc Japiot becomes the stage for an eclectic musical journey. RnB, soul, Tuareg blues, jazz, Irish folk, pop-rock? there’s something for everyone!

Sit back in the shade of the trees, with family or friends, and let the music take you away. Don’t forget your folding chair: some concerts attract quite a crowd!

L’événement Les Flâneries de Verdun Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN