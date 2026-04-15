Visite-atelier Sculpture de poche Musée de la Princerie Verdun
Visite-atelier Sculpture de poche Musée de la Princerie Verdun mercredi 15 juillet 2026.
Verdun
Visite-atelier Sculpture de poche
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.
Thématique
Que de sculptures au musée ! Mais tout ça manque un peu de vie et de mouvement… A l’aide d’un recueil d’images imprimées et de la technique de l’assemblage, viens imaginer et créer tes sculptures de poche articulées !
Atelier animé par Léa Valet. Pour les 4/6 ans, sur réservation.Enfants
1.5 .
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr
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English :
On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.
Theme
So many sculptures in the museum! But it all lacks a little life and movement? Using a collection of printed images and the assemblage technique, come and imagine and create your own articulated pocket sculptures!
Workshop led by Léa Valet. For 4/6 year-olds, on reservation.
L’événement Visite-atelier Sculpture de poche Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN
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