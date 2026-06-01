Verdun

Festival Musiques et Terrasses

Quai de Londres Verdun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-26

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01

endredi 26 juin, Fredz et Universatine ouvrent le bal entre pop, rap et chanson française.

Samedi 4 juillet, ce sont The Twinkle Brothers et Mama Sun System qui viendront poser les fondations reggae roots et dub de l’été.

Samedi 11 juillet, FRAGILE et Rosaly prennent le relais tout en post-punk et rock … Branchez les guitares !

Samedi 25 juillet, on accueille Terrenoire et Tiwayo, chanson contemporaine et soul blues, pour une soirée qui s’annonce grande.

Samedi 1er août Wamen et Bocata trio concluront en beauté, à grands renforts de pop soul et de jazz.Tout public

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Quai de Londres Verdun 55100 Meuse Grand Est communication@contrecourantmjc.fr

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English :

n Wednesday June 26, Fredz and Universatine open the ball with a mix of pop, rap and French chanson.

On Saturday July 4, The Twinkle Brothers and Mama Sun System lay the foundations for summer’s reggae roots and dub.

On Saturday, July 11, FRAGILE and Rosaly take over with their post-punk and rock? Plug in your guitars!

Saturday, July 25: Terrenoire and Tiwayo, contemporary chanson and soul blues, for what promises to be a great evening.

Saturday, August 1: Wamen and Bocata trio bring the evening to a close with their soulful pop and jazz.

L’événement Festival Musiques et Terrasses Verdun a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND VERDUN