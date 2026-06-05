Les Flâneries Thibaut Sibella Folk Parc Japiot Verdun
Les Flâneries Thibaut Sibella Folk Parc Japiot Verdun dimanche 12 juillet 2026.
Verdun
Les Flâneries Thibaut Sibella Folk
Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Thibaut Sibella
Folk
Thibaut Sibella propose des compositions originales folk pleines de mélodies et d’émotions à travers laquelle il raconte des histoires, des rencontres, des souvenirs. Une guitare, un harmonica, une voix au service d’une musique inspirée par la folk bluegrass/indie et le rock des années 60 qui se veux pleine de bonnes vibrations.
Lien d’écoute https://youtu.be/JT6QSAmPkQgsi=u8SiSMUfiGgeRjgSTout public
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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
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English :
Thibaut Sibella
Folk
Thibaut Sibella’s original folk compositions are full of melody and emotion, telling stories of encounters and memories. A guitar, a harmonica and a voice serve a music inspired by bluegrass/indie folk and 60s rock, full of good vibrations.
Listening link: https://youtu.be/JT6QSAmPkQgsi=u8SiSMUfiGgeRjgS
L’événement Les Flâneries Thibaut Sibella Folk Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN
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