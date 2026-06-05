Les Flâneries Thibaut Sibella Folk Parc Japiot Verdun

Verdun

Les Flâneries Thibaut Sibella Folk

Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Thibaut Sibella

Folk

Thibaut Sibella propose des compositions originales folk pleines de mélodies et d’émotions à travers laquelle il raconte des histoires, des rencontres, des souvenirs. Une guitare, un harmonica, une voix au service d’une musique inspirée par la folk bluegrass/indie et le rock des années 60 qui se veux pleine de bonnes vibrations.

Lien d’écoute https://youtu.be/JT6QSAmPkQgsi=u8SiSMUfiGgeRjgSTout public

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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Thibaut Sibella

Folk

Thibaut Sibella’s original folk compositions are full of melody and emotion, telling stories of encounters and memories. A guitar, a harmonica and a voice serve a music inspired by bluegrass/indie folk and 60s rock, full of good vibrations.

Listening link: https://youtu.be/JT6QSAmPkQgsi=u8SiSMUfiGgeRjgS

L’événement Les Flâneries Thibaut Sibella Folk Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN